В Рязанской области в пруду нашли труп мужчины

В одном из частных прудов в поселке Сараевского района утром 24 апреля обнаружили тело мужчины. Известно, что мужчина работал на пруду охранником, прошедшую ночь провел на дежурстве.

В одном из частных прудов в поселке Зеркальные Пруды Сараевского района утром 24 апреля обнаружили тело мужчины. Об этом сообщается на сайте издательства «Пресса».

Известно, что мужчина работал на пруду охранником, прошедшую ночь провел на дежурстве.

«Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, — рассказал руководитель Кораблинского следственного отдела, полковник юстиции Игорь Заворуев.

Следователи проведут проверку, судебно-медицинская экспертиза выявит причину смерти.