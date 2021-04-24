\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 24
Вск, 25
Пнд, 26
ЦБ USD 75.09 -1.33 24/04
ЦБ EUR 90.47 -1.57 24/04
Нал. USD 74.50 / 76.60 12:25
Нал. EUR 90.00 / 91.15 12:25
Новости
Публикации
Стратегический просчет. Рязань потратила из бюджета 63 миллиона на дор...
Дирекция благоустройства Рязани приобрела дорожные маши...
Вчера 17:51
4
3 983
Насколько опасна «малиновая» вода? Ручей на окраине Рязани поменял цве...
21 апреля в социальных сетях появились фотографии «ярко...
22 апреля 2021 19:45
3 383
Прививки в торговых центрах Рязани: пять человек собирать не обязатель...
В ближайшее время в нашем регионе должны появиться еще...
21 апреля 14:10
3 610
Рязанцам предложили пройти физиопроцедуры в «СМ-Клинике»
Переохлаждения, падение иммунитета, частые простуды — п...
21 апреля 12:50
2 822
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области 25 апреля сохранится дождливая погода
В Рязанской области в воскресенье, 25 апреля, будет дождливо. Температура воздуха по области ночью составит −1…+4 градуса, днем +6…+11 градусов.

В Рязанской области в воскресенье, 25 апреля, будет дождливо. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие осадки, до 1-2 мм. Днем местами дождь. Температура воздуха по области ночью составит −1…+4 градуса, днем +6…+11 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.