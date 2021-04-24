В Рязанской области 25 апреля сохранится дождливая погода
В Рязанской области в воскресенье, 25 апреля, будет дождливо. Температура воздуха по области ночью составит −1…+4 градуса, днем +6…+11 градусов.
В Рязанской области в воскресенье, 25 апреля, будет дождливо. Прогноз погоды
Будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие осадки, до 1-2 мм. Днем местами дождь. Температура воздуха по области ночью составит −1…+4 градуса, днем +6…+11 градусов.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.