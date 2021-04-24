В рязанской деревне после пожара в доме нашли тело

На пожарище в деревне Пущино Рязанского района обнаружили тело человека. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Личность погибшего устанавливается.

На пожарище в деревне Пущино Рязанского района обнаружили тело человека. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Личность погибшего устанавливается.

О возгорании стало известно в пятницу, 23 апреля, в 18:49. Загорелись двухэтажные дачные дома: кирпично-деревянный и деревянный, а также деревянная баня. Огонь уничтожил постройки.

На пожар выезжали четыре автомобиля, работали 13 человек.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.