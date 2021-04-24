В Рязани стартовал 29-й Кубок «Русской кожи» по мини-футболу

В Рязани стартовал 29-й РКЛФ — массовые соревнования по мини-футболу среди любительских команд на кубок «Русской кожи». Торжественное открытие турнира прошло в субботу, 24 апреля, на стадионе «Локомотив».

В Рязани стартовал 29-й РКЛФ — массовые соревнования по мини-футболу среди любительских команд на кубок «Русской кожи». Торжественное открытие турнира прошло в субботу, 24 апреля, на стадионе «Локомотив».

От лица руководства холдинга «Инвест» и компании «Русская кожа» участников и болельщиков поприветствовал лидер проекта РКЛФ Михаил Жарков.

«Желаем всем командам показать хорошую игру», — напутствовал футболистов руководитель.

В первый день турнира прошло 28 игр, в которых приняли участие 56 команд. Всего в новом сезоне на соревнования заявилась 121 команда — порядка двух тысяч спортсменов. На этот раз, помимо рязанцев, на поле выйдут футболисты из Коломны. Традиционно команды сражаются за призовые места в четырех кубках: «Золотом», «Серебряном», «Бронзовом» и «Ветеранском 35+". В этом сезоне к ним добавился еще один — «Ветеранский 40+", в который заявилось семь команд. И это еще не все нововведения, которые ожидают игроков.

«Турнир по сути уже перерос город Рязань. И мы видим, что ставить ограничения, как раньше, бессмысленно. Поэтому с 2022 года мы планируем снять ограничения и дать возможность соревноваться всем футболистам», — отметил Михаил Жарков.

Статус турнира растет с каждым новым сезоном. В марте 2021 года РКЛФ стал победителем регионального этапа конкурса «Россия — футбольная страна» в номинации «Лучший проект в области развития массового футбола». Также в номинации «Лидер в области развития массового футбола» лучшим стал рязанский руководитель Михаил Жарков.

Отметим, игры турнира проходят с соблюдением всех положенных санитарно-эпидемиологических мер. На входе участникам и гостям соревнований обязательно измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. Состязаться футболисты будут каждые выходные на протяжении полутора месяцев.