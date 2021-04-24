В России утвердили электронные сертификаты для инвалидов

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил возможность для граждан с инвалидностью с октября 2021 года получать средства реабилитации по электронному сертификату в рамках государственной информационной системы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил возможность для граждан с инвалидностью с октября 2021 года получать средства реабилитации по электронному сертификату в рамках государственной информационной системы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Государственная информационная система обеспечит учет сертификатов и тех, кто в них нуждается, и заметно упростит процесс получения средств реабилитации. Платформу синхронизируют с порталом госуслуг. Через него инвалиды смогут подавать заявление на получение электронных сертификатов.

У каждого гражданина, нуждающегося в средствах реабилитации, будет цифровая запись об этом. Электронный сертификат будет привязан к карте «Мир», на которую государство зачислит определенную сумму. Ее можно будет потратить на приобретение средства реабилитации в магазинах из перечня, который будет представлен на сайте государственной информационной системы.

При этом граждане при желании могут отказаться от электронных сертификатов и получать средства реабилитации в Фонде социального страхования или покупать самостоятельно, а затем получать компенсацию.

Планируется постепенно распространить практику электронных сертификатов на обеспечение льготников лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.

Михаил Мишустин также подписал постановление о формировании и утверждении перечней товаров, работ и услуг, которые можно получать по электронному сертификату. Эти перечни также будут содержаться в новой государственной информационной системе.