В Пермском крае на пожаре погибли четверо детей

В Пермском крае в сгоревшем доме обнаружили четырех погибших детей. СУ СКР по Пермскому краю задержал 32-летнюю жительницу поселка Утес — мать погибших. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности и халатности.

В Пермском крае в сгоревшем доме обнаружили четырех погибших детей, сообщает АиФ .

СУ СКР по Пермскому краю задержал 32-летнюю жительницу поселка Утес, у которой маленькие дети погибли во время пожара. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным следствия, в пятницу, 23 апреля, в поселке Утес четверо дети в возрасте шести, пяти лет и трехлетние брат и сестра находились в частном доме без присмотра взрослых. В доме произошел пожар, во время которого спастись им не удалось.

В ближайшее время женщине предъявят обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении женщины под стражу.

Следователи и эксперты осмотрели место трагедии, допросили свидетелей и подозреваемую. Проводятся судебные экспертизы, чтобы установить причины пожара и гибели детей.

По данным Life Shot, семья состоит на учете как неблагополучная. Всего у женщины восемь детей, на четырех из них она была лишена родительских прав.