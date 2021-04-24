В Пензенской области 18 детей отравились хлором в бассейне

В Пензенской области 18 детей отравились на занятии в бассейне, их госпитализировали. Двое в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

В Пензенской области 18 детей отравились на занятии в бассейне, их госпитализировали. Двое в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Прокуратура области организовала проверку по факту отравления 18 детей в бассейне «Волна» в городе Нижнем Ломове.

По предварительным данным, во время групповых занятий в бассейне тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации 18 детей в медицинский стационар. В настоящее время семеро детей доставлены в областной центр, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные госпитализированы в ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ».

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.