В Новомичуринске выпал из окна 30-летний мужчина

В Новомичуринске выпал из окна и разбился насмерть 30-летний мужчина. Тело обнаружили под окнами дома в пятницу, 23 апреля, около 12:00, сообщается на сайте издательства «Пресса».

В Новомичуринске выпал из окна и разбился насмерть 30-летний мужчина. Тело обнаружили под окнами дома в пятницу, 23 апреля, около 12:00, сообщается на сайте издательства «Пресса».

Известно, что в этом здании — бывшем общежитии — мужчина не жил, в последнее время находился в Рязани или Погореловке. Был разведен, без отца остался маленький сын.

Человек, разговаривавший с погибшим за несколько минут до происшествия, встретил его в коридоре с одной кроссовкой на ноге. Вторая была на балконе пятого этажа, с которого, предположительно, мужчина и выпал. Куртку обнаружили в душевой кабине.

Проводится проверка.