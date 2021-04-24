В больнице Рязанской области на женщину с ребенком упала люстра

В больнице поселка Милославское Милославского района на женщину с ребенком рухнула люстра. Инцидент произошел в пятницу, 23 апреля, в детском отделении.

В больнице поселка Милославское Милославского района на женщину с ребенком рухнула люстра. Об этом сообщает 62ИНФО , ссылаясь на очевидца.

Инцидент произошел в пятницу, 23 апреля, в детском отделении. Женщина зашла с ребенком, из-за сквозняка захлопнулась дверь, и упала люстра.

Пострадала только женщина, врачи наложили ей швы.