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Рязанскому мальчику, лечащемуся от рака в Испании, провели операцию
Рязанскому мальчику, которого лечат от нейробластомы в Испании, провели операцию. Об этом сообщается в группе помощи Леши Кузнецова «ВКонтакте».

Рязанскому мальчику, которого лечат от нейробластомы в Испании, провели операцию. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщается в группе помощи Леши Кузнецова «ВКонтакте».

Родители поблагодарили всех, кто пожертвовал средства для их сына.

«За 4 дня мы с вами собрали огромную сумму, внесли предоплату, и доктора успешно провели сложнейшую операцию. Низкий им поклон. Сегодня Алешке лучше, чем вчера. Стал кушать, спокойно спать, сидеть. Вчера сделали КТ. Все чисто, слава богу. В понедельник проведут МРТ. Это необходимо, чтобы более точно оценить ситуацию. Также на следующей неделе у нас визит онколога», — говорится в сообщении.

На данный момент смета не оплачена в полном объеме. Сбор средств продолжается. Реквизиты счета указаны в группе помощи ребенку.

Напомним, ранее стало известно, что у четырехлетнего Алеши Кузнецова обнаружили новую опухоль. Требовалась срочная операция.