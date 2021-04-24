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Рязанец заплатит штраф в 300 тысяч рублей за оправдание терроризма
Жителя Рязани оштрафовали на 300 тысяч рублей за оправдание терроризма. По имеющейся информации, рязанец, помимо прочего, оправдывал попытку подрыва приемной архангельского УФСБ.

Жителя Рязани оштрафовали на 300 тысяч рублей за оправдание терроризма. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе УФСБ по Рязанской области.

Решением 2-го Западного окружного военного суда за размещение в интернете материалов, оправдывающих как идеологию терроризма, так и совершение конкретных террористических актов, житель Рязани признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками регионального УФСБ.

По имеющейся информации, рязанец, помимо прочего, оправдывал попытку подрыва приемной архангельского УФСБ.

Судебное решение вступило в законную силу.