Рязанцев предупредили об усилении ветра
МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Ночью и днем в воскресенье, 25 апреля, на территории региона сохранится усиление ветра порывами 12-17 м/с.
МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Ночью и днем в воскресенье, 25 апреля, на территории региона сохранится усиление ветра порывами 12-17 м/с, сообщается на
Жителей призвали соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице.