Рязанцев предупредили об усилении ветра

МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Ночью и днем в воскресенье, 25 апреля, на территории региона сохранится усиление ветра порывами 12-17 м/с.

МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Ночью и днем в воскресенье, 25 апреля, на территории региона сохранится усиление ветра порывами 12-17 м/с, сообщается на сайте ведомства.

Жителей призвали соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице.