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Россиянам рассказали о главных ошибках при приготовлении шашлыка
Россиянам рассказали, каких ошибок надо избегать при приготовлении шашлыка. Советы дал повар Петр Пахомов в беседе с телеканалом «360».

Россиянам рассказали, каких ошибок надо избегать при приготовлении шашлыка. Распространенное мнение, что мясо для него может замариноваться за два часа, является ошибочным, заявил повар Петр Пахомов в беседе с телеканалом «360».

Пахомов рекомендовал использовать в качестве маринада лук с солью. Он заявил, что лук следует выжимать до выделения сока и не вешать его кольцами на шампур.

Также повар посоветовал быть осторожным с замачиванием мяса в йогуртах и кетчупе — в них содержится много сахара. По мнению повара, с таким маринадом шашлык может обуглиться, но остаться сырым внутри, потому что сахар быстро горит.