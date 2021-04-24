Россиянам рассказали о главных ошибках при приготовлении шашлыка

Россиянам рассказали, каких ошибок надо избегать при приготовлении шашлыка. Советы дал повар Петр Пахомов в беседе с телеканалом «360».

Россиянам рассказали, каких ошибок надо избегать при приготовлении шашлыка. Распространенное мнение, что мясо для него может замариноваться за два часа, является ошибочным, заявил повар Петр Пахомов в беседе с телеканалом « 360 ».

Пахомов рекомендовал использовать в качестве маринада лук с солью. Он заявил, что лук следует выжимать до выделения сока и не вешать его кольцами на шампур.

Также повар посоветовал быть осторожным с замачиванием мяса в йогуртах и кетчупе — в них содержится много сахара. По мнению повара, с таким маринадом шашлык может обуглиться, но остаться сырым внутри, потому что сахар быстро горит.