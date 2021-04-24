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Россиян предупредили о новых дорожных штрафах
Юристы предупредили россиян о новых дорожных штрафах. Речь идет о динамических знаках, которые появляются на российских дорогах.

Юристы предупредили россиян о новых штрафах. Речь идет о динамических знаках, которые появляются на российских дорогах. Об этом рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

По его словам, пока система работает в тестовом формате, предполагается, что нарушения ПДД будут фиксировать сразу три камеры. Две из них будут отслеживать момент приближения автомобиля к арке с информационным табло. После попадания автомобиля под контроль камер произойдет фотофиксация: устройство сфотографирует машину и измерит ее скорость.

«Имеет значение, что на снимок в таком случае попадет не только изображение автомобиля и его госномер, но и сам знак переменной информации. Это нужно, чтобы исключить любые спорные моменты и доказать, что даже если обозначение на табло сменилось незадолго до появления автомобиля, при подъезде к рамке водитель точно мог видеть знак ограничения скорости и снизить скорость в соответствии с ним», — отметил юрист. Если после рамки машина поедет быстрее положенного ограничения, это зафиксирует следующая камера, которая будет стоять через 30-50 метров.

Таким образом, при соблюдении общего скоростного режима водителю дается достаточно времени и расстояния для снижения скорости, подытожил эксперт.