Россия может перестать ввозить пиво из Чехии

Российские власти рассматривают вариант ограничения импорта некоторых чешских товаров.

Российские власти рассматривают вариант ограничения импорта некоторых чешских товаров, сообщает « КоммерсантЪ ».

Санкции могут коснуться ввоза пива. По информации источников, власти будут исходить из принципа «не навредить себе».

Товарооборот России и Чехии в 2020 году превысил 5,2 млрд долларов — это на 43% меньше, чем в 2019-м. Из них 2,7 млрд пришлось на импорт России из Чехии. Импорт пива составил 38 млн долларов (+10% за год).

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, общий оборот пива и пивных напитков в России составляет 8 млрд литров. В страну завозится только 5% из этого объема, доля Чехии в общем объеме импорта составляет около 10%.

Напомним, ранее Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Россия отрицает обвинения.