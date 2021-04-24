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Россия может перестать ввозить пиво из Чехии
Российские власти рассматривают вариант ограничения импорта некоторых чешских товаров.

Российские власти рассматривают вариант ограничения импорта некоторых чешских товаров, сообщает «КоммерсантЪ».

Санкции могут коснуться ввоза пива. По информации источников, власти будут исходить из принципа «не навредить себе».

Товарооборот России и Чехии в 2020 году превысил 5,2 млрд долларов — это на 43% меньше, чем в 2019-м. Из них 2,7 млрд пришлось на импорт России из Чехии. Импорт пива составил 38 млн долларов (+10% за год).

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, общий оборот пива и пивных напитков в России составляет 8 млрд литров. В страну завозится только 5% из этого объема, доля Чехии в общем объеме импорта составляет около 10%.

Напомним, ранее Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Россия отрицает обвинения.