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Пятимесячному мальчику, которому нужно самое дорогое лекарство в мире, рязанцы собрали 20 млн рублей
Пятимесячному мальчику, которому нужно самое дорогое лекарство в мире, на 22 апреля собрали 20 209 023 рубля. Кирилл Петров из Шацка нуждается в дорогостоящем лечении. У него спинально-мышечная атрофия 1 типа (СМА).

Пятимесячному мальчику, которому нужно самое дорогое лекарство в мире, на 22 апреля собрали 20 209 023 рубля. Об этом РЗН. инфо сообщили волонтеры. Один перевод от неравнодушного человека был в размере более 147 тысяч рублей.

Напомним, Кирилл Петров из Шацка нуждается в дорогостоящем лечении. У него спинально-мышечная атрофия 1 типа (СМА). При этом диагнозе мышцы не развиваются, поэтому ребенок не может двигаться, глотать и дышать.

Смертельную болезнь невозможно вылечить обычными лекарствами. Победить ее навсегда способен только зарубежный препарат «Золгенсма». Но на его приобретение необходимо собрать огромную сумму — 160 миллионов рублей. В Книгу рекордов Гиннеса этот препарат попал как самый дорогой в мире.