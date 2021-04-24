Николай Любимов принял участие во всероссийском субботнике

В субботу, 24 апреля, в Рязани прошел ежегодный всероссийский субботник. В этот день на уборку города вышли волонтеры, неравнодушные жители, работники муниципальных предприятий и организаций, а также представители власти. К уборке Новопавловской рощи присоединились губернатор Николай Любимов и мэр Рязани Елена Сорокина.

В субботу, 24 апреля, в Рязани прошел ежегодный всероссийский субботник. В этот день на уборку города вышли волонтеры, неравнодушные жители, работники муниципальных предприятий и организаций, а также представители власти. К уборке Новопавловской рощи присоединились губернатор Николай Любимов и мэр Рязани Елена Сорокина. Глава региона также встретился в режиме «открытого диалога» в сквере с активистами территориального-общественного самоуправления (ТОС). Любимов попросил рассказать о проблемах, которые волнуют горожан больше всего.

«Люди выходят, прежде всего, убираться на тех территориях, где они сами живут, куда приходит большая часть людей отдыхать и гулять с детьми. Муниципалитет после зимы убрать все за короткое время не может. Тут нужно большое количество людей. Когда люди неравнодушно относятся к своим собственным территориям, это дорогого стоит… Мы будем убирать до тех пор, пока не вычистим город. Сделать это надо до конца мая, чтобы лето проводить на благоустроенных территориях», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что ТОСы — люди, которые выражают волю самого активного населения, знают все проблемы и участвуют в их решении.

«Конечно, что они говорят нужно сделать в первую очередь», — добавил Любимов. Губернатор также напомнил, что 26 апреля начинается голосование за общественные территории, которые нужно благоустроить в 2022 году. Голосование пройдет на сайте госуслуг.

«Хочется всех призвать зарегистрироваться и проголосовать», — сообщил он.

Пообщавшись с горожанами, Николай Любимов посадил несколько саженцев деревьев в Новопавловской роще, а затем отправился на уборку территории в ЦПКиО. Напомним, что в рамках субботника запланирована традиционная уборка дворов и общественных территорий, высадка цветов и деревьев, покраска лавочек и ограждений.