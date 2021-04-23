Видео: житель Рязанской области выращивал дома элитную коноплю

Оперативники обследовали помещение. Оно было оборудовано светоотражающими материалами и специальным освещением.

В Рязанской области пресекли изготовление марихуаны в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиции стало известно, что 30-летний безработный житель села Вослебово Скопинского района дома выращивает коноплю и изготавливает из нее марихуану.

Оперативники обследовали помещение. Оно было оборудовано светоотражающими материалами и специальным освещением.

Внутри находилось 16 емкостей с кустами каннабиса. Там же полицейские изъяли 2 килограмма 255 граммов конопли, которые высушивались, а также 50 граммов готовой марихуаны.

Полицейские выясняют, с какой целью мужчина занимался данной деятельностью.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере»). Рязанцу грозит до 10 лет лишения свободы.