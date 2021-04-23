Видео: рязанца задержали за призывы бить силовиков на митинге

Известно, что в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Рязанца Артема П. задержали за призывы бить силовиков на митинге. Об этом сообщает телеграм-канал «ОПЕР Слил».

Известно, что в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

По данным телеграм-канала, рязанец распространял в публичных чатах голосовые сообщения с «призывами к нападению на силовиков в период протестных несанкционированных мероприятий».