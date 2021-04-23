В субботу в Рязанской области пойдет дождь
В субботу, 24 апреля, в Рязанской области будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 24 апреля, в Рязанской области будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ночью ожидается кратковременный дождь, днем местами сильный дождь. В отдельных районах гроза.
Ветер южной четверти, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +2, +7 градусов, днем +8, +13 градусов.