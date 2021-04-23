В Ряжске водитель мусоровоза устроил серьезное ДТП

38-летний житель Ряжского района на мусоровозе поворачивал налево и не уступил автомобилю Lada Granta, который ехал во встречном направлении. За рулем последнего был 48-летний житель Ряжского района.

В четверг, 22 апреля, в Ряжске произошло ДТП с мусоровозом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 10:15 у дома №116Б по улице Энгельса. 38-летний житель Ряжского района на мусоровозе поворачивал налево и не уступил автомобилю Lada Granta, который ехал во встречном направлении. За рулем последнего был 48-летний житель Ряжского района.

Пострадали водитель и двое пассажиров Lada в возрасте 53-х и 25-ти лет получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.

Пострадавших извлекали из машины спасатели.