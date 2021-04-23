В Рязани отказались от Парада Победы

По словам губернатора Николая Любимова, при строгом соблюдении всех необходимых санитарных норм и правил в Рязани встретят десантников с Парада на Красной площади в Москве. Также пройдет торжественное шествие Рязанского гарнизона. В завершение дня пройдет салют в честь Великой Победы.

В Рязани отказались от Парада Победы 9 мая. Об этом сообщил ТКР .

По словам губернатора Николая Любимова, при строгом соблюдении всех необходимых санитарных норм и правил в Рязани встретят десантников с Парада на Красной площади в Москве. Также пройдет торжественное шествие Рязанского гарнизона. В завершение дня пройдет салют в честь Великой Победы.

Некоторые мероприятия, в том числе Бессмертный полк", пройдут онлайн.

1 мая начнется региональный кинофестиваль «Фильмы Победы». Второй раз в области пройдет акция «Сад памяти», центром, где высадят более 7 000 саженцев, в этом году станет Касимов.

Губернатор назвал приоритетной задачей заботу о ветеранах. По словам главы региона, поздравить нужно каждого и провести мини-шествия и концерты во дворе домов, в которых они живут.

«Еще раз прошу самым внимательным образом отнестись к этой работе, дойти до каждого ветерана, определить их конкретные нужды и безотлагательно решить все вопросы. Повторяю, это одна из первоочередных задач», — отметил глава региона.

Николай Любимов поручил привести к Дню Победы в порядок все памятники и мемориалы.