В России могут вырасти ставки по ипотеке

Рост связан с увеличением ключевой ставки в Центробанке 5% годовых. Такой шаг Центробанк объяснил с повышенными темпами роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Эксперты прогнозируют увеличение ставок по ипотеке. Об этом сообщает сайт базы недвижимости Restate.ru.

Рост связан с увеличением ключевой ставки в Центробанке 5% годовых. Отмечается, что это минимальный рост показателя.

«Стартовая ставка определяет стоимость денег, а коммерческие банки в свою очередь повышают проценты по кредитам и депозитам. Тем самым становится дороже ипотека», — отметили эксперты.

Вместе с тем условия по вкладам для населения станут более привлекательными — снизится инвестиционная ценность строящегося и вторичного жилья.

«Пока, правда, рынок новостроек поддерживает льготная ипотека — ставки по ней не изменятся при любом решении ЦБ. Однако программу, скорее всего, продлевать после 1 июля не будут. По крайней мере, в ее нынешнем виде», — заключают эксперты.

Отметим, что такой шаг Центробанк объяснил с повышенными темпами роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса.