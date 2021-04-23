В подъезде дома в Горроще произошел конфликт между соседями

По факту произошедшего проводится проверка. По информации собственного источника, один из участников конфликта устроил стрельбу.

В подъезде дома в Горроще произошел конфликт между соседями. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В четверг, 22 апреля, в подъезде дома на улице Березовой два пьяных соседа стали выяснять отношения. По факту произошедшего проводится проверка.

По информации собственного источника, один из участников конфликта устроил стрельбу.