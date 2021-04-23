В Клепиковском районе столкнулись легковушка и грузовик
В четверг, 22 апреля, на дороге «Москва-Егорьевск — Тума — Касимов» произошло ДТП. Оба автомобиля получили повреждения.
В четверг, 22 апреля, на дороге «Москва-Егорьевск — Тума — Касимов» произошло ДТП. Об этом пишет издательство «
В 17:10 около поворота на деревню Парфеново столкнулись Chevrolet Cruze и грузовик «ГАЗ». По предварительной информации, водитель легковушки не соблюдал боковой интервал и по касательной задел грузовик, ехавший по «встречке».
Оба автомобиля получили повреждения, люди не пострадали.