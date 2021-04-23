В Канищеве ограбили магазин с телефонами

В магазин зашел мужчина с ножом. Угрожая ножом, он забрал новый телефон и скрылся.

Вечером в четверг, 22 апреля, в Канищеве ограбили магазин одного из сотовых операторов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Интернациональной. В магазин зашел мужчина с ножом. Угрожая ножом, он забрал новый телефон и скрылся.

Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался неработающий 42-летний житель Спасского района. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК.