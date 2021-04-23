В Госдуме обсудят проект о ежегодных выплатах к 1 сентября

В пояснении предлагается ежегодно индексировать выплату, чтобы «сохранить ее покупательную способность». При этом ребенок должен иметь российское гражданство.

В Госдуме обсудят законопроект о ежегодных выплатах в 10 тысяч рублей родителям школьников к 1 сентября. Документ внесли депутаты ЛДПР и сенатор Сергей Леонов, он опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснении предлагается ежегодно индексировать выплату, чтобы «сохранить ее покупательную способность». При этом ребенок должен иметь российское гражданство.

Предполагается, что средства на выплаты выделят из федерального бюджета. На помощь смогут рассчитывать не только родители, но и опекуны с попечителями.

Отметим, что ранее Правительство не поддержало этот проект, но в своем послании Владимир Путин анонсировал единовременное выделение семьям со школьниками 10 тысяч рублей перед 1 сентября.