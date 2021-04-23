У скончавшейся от ожогов рязанки осталось двое детей

Чтобы скрыть преступление, рязанка пыталась вылечиться сама. Мужчина покупал ей лекарства, детей они попросили никуда не сообщать. Но потерпевшей стало хуже.

У рязанки, которая умерла от ожогов, осталось двое детей: 19-летняя дочь и 7-летний ребенок, общий с 36-летним сожителем. Подробности опубликовала « КП-Рязань ».

Напомним, 22 августа 2020 года пара поссорилась. Во время конфликта, начавшегося на почве ревности, пьяный рязанец облил женщину горючей жидкостью и поджег. Она получила ожоги туловища и рук 3 степени площадью 35% поверхности тела.

Чтобы скрыть преступление, рязанка пыталась вылечиться сама. Мужчина покупал ей лекарства, детей они попросили никуда не сообщать. Но потерпевшей стало хуже, 1 февраля 2021 года ее госпитализировали в ОКБ, 29 марта она скончалась.

Сожителя погибшей арестовали, он признал вину.