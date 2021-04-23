Туроператоры назвали стоимость тура в Египет после открытия чартеров

Стоимость пакетов составит 300-500 долларов на человека на неделю с размещением в отеле три звезды. Для запуска первого чартерного рейса туроператорам понадобится от 7 до 14 дней.

Стоимость пакетных туров в Египет не превысит 300-500 долларов на неделю. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, стоимость пакетов составит 300-500 долларов на человека на неделю с размещением в отеле три звезды.

Для запуска первого чартерного рейса туроператорам понадобится от 7 до 14 дней. Стоимость путевки будет зависеть от числа дней и статуса рейса (чартерный или регулярный).

Напомним, Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения.