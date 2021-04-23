Туроператоры назвали стоимость тура в Египет после открытия чартеров
Стоимость пакетов составит 300-500 долларов на человека на неделю с размещением в отеле три звезды. Для запуска первого чартерного рейса туроператорам понадобится от 7 до 14 дней.
Стоимость пакетных туров в Египет не превысит 300-500 долларов на неделю. Об этом передает
По ее словам, стоимость пакетов составит 300-500 долларов на человека на неделю с размещением в отеле три звезды.
Для запуска первого чартерного рейса туроператорам понадобится от 7 до 14 дней. Стоимость путевки будет зависеть от числа дней и статуса рейса (чартерный или регулярный).
Напомним, Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения.