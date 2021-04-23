С субботы до Заокского и Коростово пустят автобусы
С субботы, 24 апреля, до Заокского и Коростово пустят рейсовые автобусы. Об этом сообщили в группе Рязанского района «ВКонтакте».
С субботы, 24 апреля, до Заокского и Коростово пустят рейсовые автобусы. Об этом сообщили в группе Рязанского района «ВКонтакте».
Автобусы будут ходить от автовокзала «Приокский» по обычному расписанию со всеми остановками.
До открытия участка дороги у Шумаши транспорт будет проезжать по объездной дороге под мостом через Оку.