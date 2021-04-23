Рязанский театр кукол завоевал «Золотую маску-2021»

Постановка Бориса Константинова по мотивам одноименной повести Чингиза Айтматова была представлена на «Золотой маске-2021» в двух номинациях: «Лучший спектакль» и «Лучшая работа художника». Показ спектакля для жюри состоялся в Москве 16 апреля на сцене центрального театра кукол имени Сергея Образцова.

Художник Рязанского театра кукол получил главную театральную премию России — «Золотую маску» — за работу для спектакля «Пегий пес, бегущий краем моря».

Постановка Бориса Константинова по мотивам одноименной повести Чингиза Айтматова была представлена на «Золотой маске-2021» в двух номинациях: «Лучший спектакль» и «Лучшая работа художника». Показ спектакля для жюри состоялся в Москве 16 апреля на сцене центрального театра кукол имени Сергея Образцова. И жюри сделало выбор, о котором стало известно вечером 22 апреля.

Рязанцы одержали победу в номинации «Лучшая работа художника». Коллеги и все рязанские любители театра поздравляют с победой Виктора Антонова.

«Когда мы с Борисом Константиновым только начинали работу, — вспоминает он, — то сразу сказали друг другу: нужно, чтобы вода на сцене была такой, какой зритель еще не видел. Начали искать, наблюдать, перечитывать Айтматова. И нашли: наша вода — из дерева… Главной работой было понять, как будет жить, дышать „деревянное море“. И добиться этого на сцене. Но мне нравятся сложные задачи, нравится искать необычное решение».