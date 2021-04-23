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Рязанский приборный завод представил печатные платы на выставке «Expo Electronica-2021» в Москве
Экспозицию предприятия составили многослойные печатные платы 3-7 классов точности: гибкие, жесткие, гибко-жесткие, СВЧ-платы, платы с теплоотводящими слоями на основе алюминия, платы с «глухими» и запечатанными отверстиями, силовые платы для блоков питания с планарными печатными трансформаторами.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») в рамках 23-й Международной выставки электронных компонентов, модулей и комплектующих «Expo Electronica-2021» показал широкий спектр образцов печатных плат.

Экспозицию предприятия составили многослойные печатные платы 3-7 классов точности: гибкие, жесткие, гибко-жесткие, СВЧ-платы, платы с теплоотводящими слоями на основе алюминия, платы с «глухими» и запечатанными отверстиями, силовые платы для блоков питания с планарными печатными трансформаторами.

«Наш завод на этой представительной выставочной площадке демонстрирует свои технологические возможности по проектированию и изготовлению высокопрецизионных печатных плат, — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. — Их выпуском занимается производственно-технический комплекс печатных плат, оснащенный самым передовым автоматизированным оборудованием и обладающий высококлассными рабочими и специалистами. Продукция комплекса используется в изделиях, выпускаемых заводом, также ее покупают российские компании. В 2020 году технология производства печатных плат государственного Рязанского приборного завода отмечена платиновым знаком качества XXI века — высшей наградой конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие)».

Посетители стенда АО «ГРПЗ» на выставке «Expo Electronica-2021» получили подробную консультацию по технологии, срокам и возможностям предприятия по изготовлению печатных плат.

Expo Electronica — самая крупная в России выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих, проводится при государственной поддержке с 1998 года. Ее участники — российские и зарубежные производители и дистрибьюторы электронных компонентов, модулей и комплектующих.