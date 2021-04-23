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Рязанец рассылал интимные фото девочкам из Екатеринбурга
Молодого человека задержали в начале апреля. Он жил в Рязани и работал на мебельной фабрике.

Рязанец рассылал интимные фото девочкам из Екатеринбурга, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил E1.RU со ссылкой на источник в следственных органах.

Молодого человека задержали в начале апреля. Он жил в Рязани и работал на мебельной фабрике.

Рязанец писал понравившимся незнакомым девушкам на их странички во «ВКонтакте», некоторые из них были несовершеннолетними. Молодой человек отправлял им интимные фото и видео. Мама одной из школьниц написала заявление в Следственный комитет.

Молодой человек находится в СИЗО Екатеринбурга. Проводятся следственные мероприятия.

По словам собеседника издания, обвиняемый не отрицает свою причастность и активно сотрудничает со следствием.

Ему грозит до трех лет лишения свободы по статье 135 УК РФ.