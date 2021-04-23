Рязанцы смогут отправить онлайн почтовую открытку ко Дню Победы

Заказать именную открытку можно на специальной странице «ПочтаМаркет», а также в отделении связи у оператора. Стоимость открытки — 149 рублей. Открытки выполнены в формате А5 на плотном картоне с глянцевым покрытием.

Рязанцы смогут отправить онлайн почтовую открытку ко Дню Победы. Об этом сообщила «Почта России».

«ПочтаМаркет» подготовил серию поздравительных открыток к празднику.

Заказать именную открытку можно на специальной странице «ПочтаМаркет», а также в отделении связи у оператора. Стоимость открытки — 149 рублей. Открытки выполнены в формате А5 на плотном картоне с глянцевым покрытием.

«Не забудьте добавить обращение и подпись. Почтальоны доставляют их в праздничном конверте сразу в почтовый ящик. Чтобы открытка была доставлена адресату к 9 мая, соблюдайте сроки отправки в зависимости от региона, — отметили в сообщении.

«Поздравительные открытки — одна из самых востребованных почтовых продукций. Сегодня спрос на заказ открыток онлайн увеличился в несколько раз. В условиях сложной эпидемиологической ситуации возможность дистанционно поздравить своих друзей и родственников особенно актуальна», — подчеркнул директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.