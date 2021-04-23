Роструд напомнил о длинных выходных

В связи с празднованием Дня труда, 1 мая, россиян ждут нерабочие дни 1 и 9 мая. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Две рабочие недели будут четырехдневными.