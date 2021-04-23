\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
16°
Сбт, 24
Вск, 25
ЦБ USD 76.42 -0.4 23/04
ЦБ EUR 92.04 -0.25 23/04
Нал. USD 74.90 / 76.85 11:30
Нал. EUR 90.22 / 90.85 09:21
Новости
Публикации
Насколько опасна «малиновая» вода? Ручей на окраине Рязани поменял цве...
21 апреля в социальных сетях появились фотографии «ярко...
Вчера 19:45
2 047
Прививки в торговых центрах Рязани: пять человек собирать не обязатель...
В ближайшее время в нашем регионе должны появиться еще...
21 апреля 2021 14:10
2 712
Рязанцам предложили пройти физиопроцедуры в «СМ-Клинике»
Переохлаждения, падение иммунитета, частые простуды — п...
21 апреля 2021 12:50
1 974
Нищая Рязань, как кость в горле у властей. Андрей Караулов выпустил бо...
Планировалось, что репортаж о Рязани займет не более де...
19 апреля 17:28
10
9 142
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиянам спишут 1,1 миллиарда долгов
От долгов планируют избавить 3,3 тысячи граждан из 9,4 тысячи обратившихся. Остальные 6,1 тысячи заявителей получили отказ.

Россиянам спишут 1,15 млрд рублей в рамках внесудебной процедуры банкротства. Об этом пишут «Известия».

От долгов планируют избавить 3,3 тысячи граждан из 9,4 тысячи обратившихся. Остальные 6,1 тысячи заявителей получили отказ.

На сегодняшний день процедура банкротства завершилась в отношении 612 человек. В общей сумме им списали почти 214 млн рублей.

По словам замминистра экономического развития Илья Торосов, россияне недостаточно активно используют механизм внесудебного банкротства. Он считает, что они недостаточно информированы о процедуре. Торосов добавил, что это естественно, поскольку первые процедуры завершились в марте.

В издании отметили, что в крупных кредитных организациях пока не зафиксировали большого количества банкротств среди клиентов.