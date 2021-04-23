Россиянам спишут 1,1 миллиарда долгов

От долгов планируют избавить 3,3 тысячи граждан из 9,4 тысячи обратившихся. Остальные 6,1 тысячи заявителей получили отказ.

Россиянам спишут 1,15 млрд рублей в рамках внесудебной процедуры банкротства. Об этом пишут « Известия ».

От долгов планируют избавить 3,3 тысячи граждан из 9,4 тысячи обратившихся. Остальные 6,1 тысячи заявителей получили отказ.

На сегодняшний день процедура банкротства завершилась в отношении 612 человек. В общей сумме им списали почти 214 млн рублей.

По словам замминистра экономического развития Илья Торосов, россияне недостаточно активно используют механизм внесудебного банкротства. Он считает, что они недостаточно информированы о процедуре. Торосов добавил, что это естественно, поскольку первые процедуры завершились в марте.

В издании отметили, что в крупных кредитных организациях пока не зафиксировали большого количества банкротств среди клиентов.