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Роман или детектив: связисты узнали предпочтения онлайн-читателей в Рязани
Среди мобильных читателей Рязани и области женщин в два раза больше чем мужчин. При этом прекрасная половина предпочитает книги слушать — доля женщин среди любителей аудиоформата выше, чем мужчин.

Ко всемирному дню книг и авторского права эксперты МегаФона составили портрет онлайн-читателя Рязанской области, проанализировав обезличенные данные абонентов — пользователей сервиса «МегаФон Книги» за первый квартал 2021 года. Специалисты выяснили, что типичным «цифровым» книгочеем региона стал мужчина 38 лет, предпочитающий читать современную русскую и зарубежную литературу и детективы по воскресеньям.

Среди мобильных читателей Рязани и области женщин в два раза больше чем мужчин. При этом прекрасная половина предпочитает книги слушать — доля женщин среди любителей аудиоформата выше, чем мужчин. Чаще электронными библиотеками в области пользуются абоненты в возрасте 31-49 лет. Только 5% онлайн-читателей старше 70-ти лет зафиксировано в регионе. Наслаждаться интересными произведениями книголюбы предпочитают во втроник и воскресенье.

В основном рязанцы читают фэнтези и детективы. Самыми популярными электронными и аудиокнигами с начала года стали сочинения по психологии и саморазвитию: «Самая полная книга-тренажер для развития мозга! Новые тренинги для ума» Антона Могучего и бестселлер №1 в мире «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

Также мужчины часто проводят время за чтением фэнтези авторства Натальи Жильцовой «Скрижаль Мораны», а женщины предпоситают сказки и романы.

Востребованными писателями в регионе стали: автор книг в жанре «авантюрный детектив» Татьяна Полякова и Елена Звездная, которая создает произведения в жанре любовного юмористического фэнтези.