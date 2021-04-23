Пронским школьникам незаконно запрещали носить украшения

Прокуратура провела проверку в школах Пронского района и в шести из них нашла нарушения закона «Об образовании», которые касаются вопроса установления требований к внешнему виду учеников.

Прокуратура провела проверку в школах Пронского района и в шести из них нашла нарушения закона «Об образовании», которые касаются вопроса установления требований к внешнему виду учеников.

Оказалось, что в положениях о школьной форме были прописаны не только требования к одежде обучающихся, но и к их обуви, украшениям, прическам и аксессуарам.

«Это противоречит законодательству об образовании», — заявили в прокуратуре.

Для устранения нарушений внесли шесть протестов, их удовлетворили.