Прокуратура завела дело после двухдневного отключения воды в Скопине

Установлено, что на центральном водопроводе произошла авария, из-за которой в 9:00 30 марта подачу холодной воды прекратили в микрорайонах Автозаводской, Коготково, Стекольный и Металлург. Возобновили ее в 17:00 31 марта.

После жалоб жителей Скопина на двухдневное отключение воды прокуратура провела проверку.

Установлено, что на центральном водопроводе произошла авария, из-за которой в 9:00 30 марта подачу холодной воды прекратили в микрорайонах Автозаводской, Коготково, Стекольный и Металлург. Возобновили ее в 17:00 31 марта.

«Общая продолжительность перерыва подачи холодного водоснабжения превысила нормативные показатели», — говорится в сообщении.

Чтобы таких нарушений больше не допускали, директору МКП «Скопинские водные системы» внесли представление, которое находится на рассмотрении.

Также проверка показала, что местная администрация организовала подвоз воды только в социально значимые организации. Скопинцам чистую воду не предоставили, так как для этого не было специальных емкостей. В адрес главы администрации также внесли представление.

Отметим, что ранее местные жители рассказывали, какую воду привезли в микрорайона, а также в медцентр.

Кроме того, авария на водопроводе в Скопине произошла и 11 марта. Воду отключали с 10:00 3 марта до 13:40 5 марта в многоквартирных домах №14, 15, 16, 17, 19, 29, 30, 31 Автозаводского микрорайона. Из-за этого в отношении МКП «Скопинские водные системы» возбудили дело по статье 7.23 КоАП.