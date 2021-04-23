В Рязанской области прокуратура потребовала выплатить ребенку с диабетом деньги
Прокуратура направила в суд заявление о взыскании с регионального минздрава денег в пользу матери ребенка. Заявление рассматривают в суде.
Прокуратура Пронского райна провела проверку по обращению женщины о том, что ее несовершеннолетнего ребенка не обеспечивают набором к инсулиновой помпе и не возмещают расходы на самостоятельную покупку. Об этом сообщила
Доводы заявителя признали обоснованными.
Прокуратура направила в суд заявление о взыскании с регионального минздрава денег в пользу женщины.
Заявление рассматривают в суде.