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Преподаватель РГАТУ провел занятие в рамках образовательного проекта «Агрокласс»
В четверг, 22 апреля, преподаватель факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, доцент кафедры зоотехнии и биологии РГАТУ Карим Кулибеков провел практическое занятие со учениками одной из школ Шацкого района на базе животноводческого комплекса ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг».

В четверг, 22 апреля, преподаватель факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, доцент кафедры зоотехнии и биологии РГАТУ Карим Кулибеков провел практическое занятие со учениками одной из школ Шацкого района на базе животноводческого комплекса ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг».

Карим Кулибеков ознакомил учащихся со способами определения качества молочной продукции, с современными технологиями, которые помогают оптимизировать процессы содержания и кормления дойного стада в современном сельском хозяйстве.

«Реализация проекта стала возможна благодаря сотрудничеству университета с детским эколого-биологическим центром, администрацией школы и Шацкого района, а также с представителями регионального агробизнеса», — рассказали в пресс-службе вуза.

Программа проекта «Агрокласс» на 2020/2021 учебный год реализуется в полном объеме, отметили представители РГАТУ. Ученики аграрных классов углубленно изучают профильные предметы, знакомятся с сельскохозяйственными профессиями и жизнью Рязанского агротехнологического университета.

Многие из воспитанников «Агроклассов» примут участие в региональном этапе Всероссийского конкурса для учеников сельских школ и малых городов «АгроНТИ-2021», который пройдет на базе РГАТУ 19 и 20 мая.