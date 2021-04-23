Пострадавших в ДТП с мусоровозом в Ряжске извлекали спасатели

Водителя легковушки и 53-летнюю пассажирку с переломами госпитализировали в Ряжский межрайонный медицинский центр. Также медицинская помощь потребовалась второму пассажиру — молодому человеку 1995 года рождения.