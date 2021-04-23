Пострадавших в ДТП с мусоровозом в Ряжске извлекали спасатели
Водителя легковушки и 53-летнюю пассажирку с переломами госпитализировали в Ряжский межрайонный медицинский центр. Также медицинская помощь потребовалась второму пассажиру — молодому человеку 1995 года рождения.
Пострадавших легковушки, которая столкнулась с мусоровозом в Ряжске, извлекали спасатели. Об этом пишет ИД «Пресса».
38-летний водитель мусоровоза заезжал на заправку. Водитель «КамАЗа» при повороте не уступил Lada Granta, машины столкнулись.
Водителя легковушки и 53-летнюю пассажирку с переломами госпитализировали в Ряжский межрайонный медицинский центр. Также медицинская помощь потребовалась второму пассажиру — молодому человеку 1995 года рождения. Пострадавшие оказались заблокированы в машине, получившей сильные повреждения. Их извлекали спасатели.
По факту ДТП проводится доследственная проверка.