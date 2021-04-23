Политологи заявили, что Рязанской области нужен такой депутат, как Андрей Макаров

Об этом сообщили на встрече клуба политологов. Во время него обсудили послание президента Федеральному собранию России.

В четверг, 22 апреля, первый зампред правительства региона Анна Рослякова поучаствовала в заседании клуба политологов, во время которого обсуждали послание президента Федеральному собранию России. На заседании поговорили об инициативах Владимира Путина.

«Главой государства было озвучено много решений для улучшения качества жизни конкретного человека и на конкретной территории. Значение этого переоценить невозможно. Теперь важно выполнить все поручения президента страны качественно и в срок», — сказала Рослякова.

По словам Анны Росляковой, для этого потребуется большое количество ресурсов. Она отметила, что во многом эффективное выполнение послания президента России в регионе будет зависеть от активной работы депутатов Госдумы от Рязанской области, выборы которых пройдут в сентябре. На заседании обсудили, каким должен быть депутат, представляющий регион.

«Сейчас время консолидированных усилий. Важно, чтобы представители всех уровней власти были подчинены задачам, которые стоят перед областью, и человек, представляющий ее в Госдуме, должен быть полностью погружен в регион», — член клуба политологов Андрей Кашаев. Член клуба политологов Ирина Сизова отметила, что идеальный вариант — это сформировать депутатский пул из достойных и активных людей, хорошо знающих положение дел в регионе.

«Все вопросы, которые обозначил в послании президент России, потребуют жесточайшей финансовой дисциплины. Мы хорошо знаем, насколько требователен в этом отношении, а также к отработке всех решений для получения бюджетных средств Председатель комитета Госдумы России по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Все мы знаем, какой большой авторитет он имеет и в федеральных министерствах и в ведомствах. Считаю, что региону необходимо сохранить такого депутата», — подчеркнула Ирина Сизова.

Прозвучали также предложения о законодательном закреплении ответственности за предвыборные обещания. Также на встрече шла также речь о необходимости ежегодных отчетов депутатов перед избирателями. С таким предложением выступила «Единая Россия».