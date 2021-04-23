Опубликованы фото с места ДТП со скутером в Рязани
52-летний рязанец на скутере Iris не пропустил Lada Priora. За рулем последнего был 47-летний житель Кораблинского района.
Полиция опубликовала фото с места ДТП со скутером в Рязани, произошедшего на улице Спортивной в пятницу, 23 апреля.
52-летний рязанец на скутере Iris не пропустил Lada Priora. За рулем последнего был 47-летний житель Кораблинского района.
Водитель скутера получил травмы, ему оказали медпомощь. Ранее очевидец сообщил, что водитель ехал на мопеде.