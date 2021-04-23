Опубликованы доходы депутатов Госдумы от Рязанской области за 2020 год

Стали известны доходы депутатов Госдумы седьмого созыва от Рязанской области за 2020 год. Данные опубликовали на сайте законодательного органа.
Андрей Красов заработал за год 6,44 млн, в его собственности треть от двух квартир площадью 31,90 и 65 кв м.
Андрей Макаров задекларировал 7,22 млн рублей. В его собственности осталась квартира площадью 53 кв м и появился новый автомобиль Lexus LS 500. Год назад в декларации указывался Lexus LS 460.
Елена Митина заработала 5,8 млн рублей. В ее собственности квартира площадью 57,10 кв м и гараж (24,70 кв м), а также автомобиль Volkswagen Polo. В пользовании две квартиры (86,60 и 44,60 кв м), а также гараж (24 кв м).
Александр Шерин заработал 5,3 млн рублей. У Шерина есть дачный участок площадью 3000 кв м, доля от земельного участка площадью 750 квадратных метров и дом 37,80 кв м. В пользовании депутата — квартира площадью 224 кв м.