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Навальный заявил о завершении голодовки
Навальный отметил, что решил прекратить голодовку по советам врачей. Он добавил, что его ему делают исследования и анализы, а также отдают результаты и заключения.

Политик Алексей Навальный отбываюий наказание во Владимирской области, объявил о завершении голодовки. Об этом он сообщил в Instagram.

Навальный отметил, что решил прекратить голодовку по советам врачей.

«Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю — у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня, и, говорят, это даже тяжелее», — говорится в сообщении.

Он добавил, что его ему делают исследования и анализы, а также отдают результаты и заключения. Кроме того, Навального дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Напомним, Навальный объявил голодовку 31 марта.