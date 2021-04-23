Навальный заявил о завершении голодовки

Навальный отметил, что решил прекратить голодовку по советам врачей. Он добавил, что его ему делают исследования и анализы, а также отдают результаты и заключения.

Политик Алексей Навальный отбываюий наказание во Владимирской области, объявил о завершении голодовки. Об этом он сообщил в Instagram .

Навальный отметил, что решил прекратить голодовку по советам врачей.

«Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю — у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня, и, говорят, это даже тяжелее», — говорится в сообщении.

Он добавил, что его ему делают исследования и анализы, а также отдают результаты и заключения. Кроме того, Навального дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Напомним, Навальный объявил голодовку 31 марта.