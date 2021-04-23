На восьми рязанских улицах на пять дней отключат горячую воду
На восьми рязанских улицах на пять дней отключат горячую воду. Это связано с плановыми профилактическими работами, сообщили в мэрии.
На восьми рязанских улицах на пять дней отключат горячую воду. Это связано с плановыми профилактическими работами, сообщили в мэрии.
Так, с 26 по 30 апреля горячей воды не будет по следующим адресам:
- 3-й переулок МОГЭС, дом 3;
- улица Березовая, дом 1, дом 1 строение 2, дом 10, дом 12, дом 1л, дом 2, дом 3, дом 3 корпус 1, дом 4, дом 6, дом 8;
- улица Гоголя, дом 29, дом 31, дом 33;
- улица МОГЭС, дом 14, дом 16;
- Пожарный переулок, дом 1;
- улица Типанова, дом 16, дом 16 корпус 1, дом 17, дом 22;
- улица Черновицкая, дом 25 корпус 2;
- улица Шевченко, дом 3.