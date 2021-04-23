На восьми рязанских улицах на пять дней отключат горячую воду

На восьми рязанских улицах на пять дней отключат горячую воду. Это связано с плановыми профилактическими работами, сообщили в мэрии.

На восьми рязанских улицах на пять дней отключат горячую воду. Это связано с плановыми профилактическими работами, сообщили в мэрии.

Так, с 26 по 30 апреля горячей воды не будет по следующим адресам: