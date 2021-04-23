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На восьми рязанских улицах на пять дней отключат горячую воду
На восьми рязанских улицах на пять дней отключат горячую воду. Это связано с плановыми профилактическими работами, сообщили в мэрии.

На восьми рязанских улицах на пять дней отключат горячую воду. Это связано с плановыми профилактическими работами, сообщили в мэрии.

Так, с 26 по 30 апреля горячей воды не будет по следующим адресам:

  • 3-й переулок МОГЭС, дом 3;
  • улица Березовая, дом 1, дом 1 строение 2, дом 10, дом 12, дом 1л, дом 2, дом 3, дом 3 корпус 1, дом 4, дом 6, дом 8;
  • улица Гоголя, дом 29, дом 31, дом 33;
  • улица МОГЭС, дом 14, дом 16;
  • Пожарный переулок, дом 1;
  • улица Типанова, дом 16, дом 16 корпус 1, дом 17, дом 22;
  • улица Черновицкая, дом 25 корпус 2;
  • улица Шевченко, дом 3.