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Молодого рязанца накажут за незаконную торговлю
Соседи неоднократно жаловались на него. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

26-летнего жителя Горрощи накажут за незаконную торговлю. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что молодой человек продавал спиртное в своем доме №43 на улице Ленинского Комсомола. Соседи неоднократно жаловались на то, что рядом собираются «граждане, ведущий асоциальный образ жизни». В феврале 2021 года рязанца привлекли к ответственности по части 1 статьи 14.17.1 КоАП и оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Однако молодой человек продолжил свой «бизнес». На этот раз в отношении него возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК. Ему грозит штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч или год исправительных работ.