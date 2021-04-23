Мэрия отчиталась об уборке рязанских улиц

Сотрудникии дирекции благоустройства продолжают мыть улицы и осевые, убираться на разворотных кругах общественного транспорта. Кроме того, в городе убирают остановки, очищают урны, собирают мусор.

За сутки с рязанских улиц вывезли 138 кубометров смета и 77 кубометров грунтовых наносов. Уборку провели на улицах Высоковольтной, Большой и Зубковой, сообщили в мэрии.

Дорогу подметали на улицах Черновицкой, Стройкова, Ленинского Комсомола, Чкалова, Островского, Военных Автомобилистов, Керамзавод, Кирпичный завод, Щорса, Корнилова, Котовского, Березовой, Братиславской, Вокзальной, Дзержинского, Высоковольтной, Полетаева, Славянском проспекте, Баженова, Голенчинском шоссе, Халтурина, Ленина, Соборной, Кремлевский вал, Свободы, Петрова, Каширина, Солнечной, Семинарской, Юбилейной, Крупской, Новаторов, Костычева, Мервинской, Великанова, Авиационной, Молодцова и других.

Сотрудникии дирекции благоустройства продолжают мыть улицы и осевые, убираться на разворотных кругах общественного транспорта.

22 апреля в Рязани белили деревья на улице Соборной. В сквере на площади Ленина начали обрезать кустарники. В ЦПКиО продолжили вывозить ветки и листву.

Кроме того, в городе убирают остановки, очищают урны, собирают мусор.