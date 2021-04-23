Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 24-25 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В торговом центре «Премьер» с 24 апреля открывается интерактивная выставка «Вторжение динозавров». В Рязанском музыкальном театре 24 и 25 апреля после перерыва вновь можно будет увидеть спектакль «Труффальдино из Бергамо».

В клубе Fabrika 25 апреля состоится долгожданный концерт группы Animal ДжаZ в честь 20-летия группы и выхода нового альбома «Время любить». А в клубе Old Tattoo Bar 25 апреля группа «Смех» представит новый альбом «Аминь».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».